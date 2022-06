Jazz e non solo alla Musik Arena di Montefiore Conca, si parte con Antonio Pizzarelli

Eventi

Montefiore Conca

| 10:46 - 28 Giugno 2022

Antonio Pizzarelli.

Un contenitore dedicato alla valorizzazione del territorio, tra musica, spettacoli, cultura ed enogastronomia. Sarà questo il filo conduttore di MusikArena, la rassegna di concerti jazz (e non solo) che durante l'estate animerà l'Arena Filippo Raciti di Montefiore Conca.

Il primo appuntamento è quello di mercoledì 29 giugno alle ore 21.15, quando in scena ci sarà Antonio Pizzarelli con il suo “4et” (ingresso gratuito).



“The music that makes me dream” é il primo progetto solista del sassofonista e clarinettista pugliese Antonio Pizzarelli. Un progetto che rappresenta l’incontro fra l’eleganza del jazz e la profondità,i ritmi e le melodie della World Music. “The music that makes me dream” é un viaggio immaginario, nel quale il sassofonista si immerge nelle musiche che lo fanno emozionare e sognare; é un viaggio musicale intorno al mondo,un viaggio tra le diverse culture musicali. Nella prima parte del concerto ascolterete rielaborazioni delle musiche di Jan Garbarek, Chucho Valdes, Peter Gabriel, Michael Brecker, Egberto Gismonti, Charlie Haden ma anche riferimenti alle musiche tradizionali dei del sud Italia e brani originali. La seconda parte del concerto invece vuole essere un omaggio ad una delle forme di Jazz più rappresentative degli anni ‘40 - ‘50 - ‘60 come il BeBop-l'Hard Bop - il Cool Jazz - il Modal Jazz. John Coltrane, Dexter Gordon, Joe Handerson, Miles Davis e tanti altri sono gli autori dai quali il sassofonista Pugliese attinge per creare il repertorio. Il virtuosismo e il suono pieno e profondo del leader si sposano con il groove di una ritmica eccellente formata da Federico Rubin al pianoforte,Mauro Mussoni al contrabbasso e Tommaso Stanghellini alla batteria.