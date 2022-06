Misano si muove contro la violenza sulle donne

Attualità

Misano Adriatico

| 10:01 - 28 Giugno 2022

Locandina dell'evento con CHIAMA ChiAMA.

Il Comune di Misano Adriatico promuove la nuova iniziativa di informazione e sensibilizzazione di CHIAMA ChiAMA, il centro antiviolenza del Distretto Socio Sanitario di Riccione. Giovedì 30 giugno dalle 18:30, di fronte alle spiagge Giovanni (57/58), il Comune e l’Associazione MondoDonna Onlus invitano le operatrici e gli operatori del turismo a salire a bordo del "moscone" da salvataggio rosa allestito dal Centro Antiviolenza CHIAMA ChiAMA, per ritirare il kit con il materiale informativo da esporre nelle loro strutture.



Attraverso il coinvolgimento degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive della riviera, il Centro Antiviolenza del Distretto Socio Sanitario di Riccione vuole diffondere la conoscenza dei servizi sul territorio, e ribadire un messaggio importante: salvarsi da una relazione violenta è possibile.



L’obiettivo dell’azione è creare una rete capillare per diffondere il materiale informativo del Centro Antiviolenza nelle strutture turistiche di Misano. Per entrare in contatto con le donne che subiscono la violenza domestica è essenziale aumentare la notorietà del Centro e dei servizi che offre.



Interverranno la vice sindaca di Misano Maria Elena Malpassi, le referenti del Centro Antiviolenza, i/le rappresentanti delle categorie aderenti e del Consiglio Comunale Ragazzi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in cui la cultura dell’accoglienza turistica incontra il contrasto alla violenza di genere.