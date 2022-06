Federica Moroni vince la Pistoia Abetone, la dura corsa podistica

Sport

Rimini

| 09:56 - 28 Giugno 2022

Federica Moroni al traguardo, foto dal profile facebook.

Federica Moroni, selezionata per la Nazionale Azzurra, ha vinto l'edizione 2022 della Pistoia Abetone, classica maratona di 50 km. Dopo due anni di stop per la pandemia, sui tornanti della Montagna Pistoiese si è rivista la tradizionale corsa podistica, che dal 1976 colora l’ultima domenica di giugno. Dominio assoluto in campo femminile dell'atleta riminese con il tempo di 4:11:43, davanti a Ilaria Bergaglio (4:16:20) e Claudia Marietta (4:39:53). Tra gli uomini vince il ruandese Jean Baptiste Simukeka tagliando il traguardo in 3:32:32. Al traguardo intermedio dei 30 km hanno trionfato invece Matteo Lucchese (già tre volte vincitore nella “ultra”) e la pistoiese Valentina Dami della Silvano Fedi.