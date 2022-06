Poler riccionese conquista l'oro al Campionato italiano di Pole Dance

Attualità

Riccione

| 09:39 - 28 Giugno 2022

Mirella De Donato.

La poler della Perla Verde, Mirella De Donato guadagna un altro successo. Dopo due argenti nel 2018 e nel 2020, l'atleta riccionese conquista l’oro nel Campionato italiano di Pole Sport, organizzato al Palatorrino di Roma sabato 25 e domenica 26 giugno dalla Pole Sport Italia – Ipsf (International Pole Sport Federation), nella categoria Master 50. Inoltre, il punteggio acquisito le consente di guardare con buone speranze i mondiali che si terranno a Losanna, in Svizzera, dal 27 al 29 ottobre.



“Ho collezionato 23 punti totali per la mia esibizione – spiega Mirella – Alcuni elementi che ho portato in gara non mi sono stati assegnati e dunque dovrò modificare qualcosa nella routine ma devo dire che la giuria è stata piuttosto severa con tutte le atlete e la mancanza di aria condizionata nella sala non ha aiutato nessuno perché sul palo si scivolava a causa dell’umidità. Volevo un punteggio fra i 20 e i 30 punti, che ritenevo indispensabile per andare ai mondiali con speranze di piazzamento sul podio e ho raggiunto quest’obiettivo. L’altro obiettivo era prendere la medaglia d’oro e ci sono riuscita. Insomma, torno a casa soddisfatta. Adesso mi metterò a lavorare su questa performance, piuttosto complessa, per rendere al meglio ai mondiali”.