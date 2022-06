Incidente sul lavoro, schiacciato il braccio di un operaio

Cronaca

28 Giugno 2022

Il 36enne stava lavorando al turno di sabato alla Cartiera Ciacci di Acquaviva, foto di repertorio.

Un operaio 36enne di Poggio Torriana è rimasto gravemente ferito ad un braccio dopo un incidente avvenuto sabato scorso sul posto di lavoro. E' successo alla Cartiera Ciacci di via da Montebello nel Castello di Acquaviva. L'uomo stava lavorando nella zona dove si assemblano le bobine di carta. Quando nel macchinario si è bloccato qualcosa, il 36enne è intervenuto per liberare la parte ostruita rimanendo incastrato con il braccio nell'impianto ancora funzionante. Le urla dell'uomo hanno allertato i colleghi che sono subito corsi in suo aiuto. Il braccio ha subito lesioni serie, anche la mano è danneggiata. Sul posto il 118 e personale della Sezione antincendio e del Dipartimento prevenzione. L'uomo è stato portato in ospedale a Rimini.