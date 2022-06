Santarcangelo: memorial di boxe dedicato a Matteo Scarpellini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:56 - 28 Giugno 2022

Nella foto i pugili Nicola Severi con il Maestro Tiziano Scarpellini e il Tecnico Matteo Scialdone.

Domenica 26 giugno in piazza Ganganelli a Santarcangelo si è tenuto il primo memorial di boxe dedicato a Matteo Scarpellini, figlio del Maestro della Boxe Santarcangelo Tiziano e consigliere direttivo dell'Asd. Una riunione internazionale di pugili provenienti dalla Svizzera. Dopo la presentazione delle squadre il sindaco Alice Parma ha ricordato Matteo Scarpellini, la cui scomparsa improvvisa nel 2019 ha colpito tutta la comunità.

La squadra Svizzera si è imposta 3 a 2, con incontri di ottimo livello, che hanno entusiasmato gli 800 spettatori accorsi per questo grande evento con la piazza Ganganelli gremita come per le grandi occasioni.



Nel primo incontro della serata Fabio Spelorzi team Musella Ravenna ha vinto ai punti contro Steve Sammaritani Boxe Comacchio in un incontro molto equilibrato.



Questi gli altri risultati: Domenico D'agostino Boxe Santarcangelo ha perso per intervento medico. Andrea Sedda Ring Side Rimini ha vinto ai punti. Ismaele Agostini Boxe Valconca ha vinto ai punti. Matteo Bellofiore Biagini boxe ha perso per sospensione cautelare;

Klaidj Sulkaj Audax Fano ha perso per Kot.



Fuori torneo il rappresentante della Boxe Santarcangelo Nicola Severi ha vinto per sospensione cautelare all'inizio del 2° round contro Michele Santoli dell'Audax Fano, dopo aver atterrato l'avversario con uno gran gancio sinistro nella prima ripresa.