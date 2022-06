Incidente a Rimini, morto operatore sanitario Umberto Estate

Cronaca

Rimini

| 07:28 - 28 Giugno 2022

La moto sulla quale viaggiava Umberto Estate.

Un motociclista ha perso la vita poco dopo le 13 di ieri (27 giugno) sulla statale Adriatica, all'altezza di Torre Pedrera. (Vedi notizia) Il mezzo a due ruote è entrato in collisione con un'auto, condotta da una donna che, da via Lama, si stava immettendo sulla Statale, in direzione Rimini. Nell'impatto l'uomo, sbalzato sull'asfalto, sarebbe finito nell'altra corsia dove è stato travolto da una Toyota Auris. La vittima è Umberto Estate, operatore socio sanitario residente a Viserba monte. Aveva 61 anni. Era socio dal 2017 della cooperativa "Luce sul Mare" e dove lavorava dal 2011. I soccorritori inviati dal 118 hanno cercato a lungo di rianimare il motociclista, ma tutto è stato inutile. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.