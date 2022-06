Calcio C, è ufficiale: Simone Saporetti è del Trento

Sport

Ravenna

| 01:28 - 28 Giugno 2022

Simone Saporetti.

Confermata l'indiscrezione di mercato. Il Trento ha ingaggiato Simone Saporetti, che ha sottoscritto con il club un contratto biennale sino al 30 giugno 2024.



La scheda di Simone Saporetti.

Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Simone Saporetti è un attaccante duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli nel reparto avanzato, dalla buona struttura fisica (175 cm d’altezza per 72 kg di peso), di piede sinistro.



Dopo le prime esperienze in alcuni settori giovanili dilettantistici, si trasferisce al Forlì, dove resta per una stagione. Da lì il passaggio al Bologna, dove si trattiene per tre anni, militando prima nell’Under 17 e poi nella “Primavera” (22 presenze e 7 reti).



Nel 2016 avviene il il trasferimento all’Imolese, in serie D (24 presenze e 5 reti), mentre nella prima parte dell’annata successiva indossa la maglia della Carrarese in serie C (5 presenze). A gennaio 2017 si accasa al Mantova (serie D, 14 presenze sino a maggio) e, nella stagione 2018 – 2019, difende i colori del Fiorenzuola in serie D, con cui colleziona 29 presenze, mettando a segno 7 marcature.



Nel 2019 – 2020, nell’annata conclusa anzitempo causa pandemia di Covid 19, milita nella Correggese, dove gioca 25 partite e realizza 13 reti. Segue un’altra stagione profilica con la maglia del Franciacorta (34 presenze e 15 reti in serie D) e nell’estate 2021 avviene il trasferimento al Ravenna, la squadra della sua città.



Con i giallorossi gioca tutte e 38 le partite di campionato, mettendo a segno la bellezza di 28 reti, che lo rendono il secondo giocatore più prolifico dell’intera serie D, a cui vanno aggiunti anche 8 assist.



Il suo score complessivo recita 5 presenze in serie C, 164 presenze e 68 reti in serie D, 22 presenze e 7 reti nel campionato “Primavera”.