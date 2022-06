Allarme siccità: anche Riccione adotta l’ordinanza che limita il consumo idrico

Attualità

Riccione

| 07:47 - 28 Giugno 2022

Uso idrico extradomestico limitato a Riccione.

Continua a non piovere, mentre il caldo si fa soffocante. È drammatico ormai il bollettino della siccità. Così anche Daniela Angelini, sindaca di Riccione, ha applicato l’ordinanza per le limitazioni idriche. La decisione era stata assunta dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica, convocata con urgenza il 21 Giugno scorso in Regione, dall’assessora all’Ambiente, Irene Priolo, in accordo col presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini. Così molti comuni della Regione hanno iniziato a prendere precauzioni.



Limitazioni e sanzioni



Per limitare l’utilizzo delle risorse idriche in città, che ha preso avvio da ieri con valenza fino al 22 settembre, salvo eventuale proroga da parte dell’Amministrazione riccionese, è stabilito il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico e in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 alle 21.

Per chi non si adegua, possono scattare sanzioni penali, accompagnate da multe anche molto salate. Le sanzioni amministrative partono da 25 euro e arrivano fino a 500. Sarà la polizia locale a controllare che il provvedimento venga rispettato.