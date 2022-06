Calcio RSM, il Tre Penne ingaggia il fantasista Lorenzo Dormi

Sport

Repubblica San Marino

| 18:23 - 27 Giugno 2022

Lorenzo Dormi.



Secondo colpo di mercato messo a segno dal ds Maurizio Di Giuli: Lorenzo Dormi si accasa al Tre Penne.

L’ex giocatore della Folgore è reduce da un’annata caratterizzata da 9 gol e 4 assist tra Campionato, Coppa e Supercoppa. Un giocatore dall’indubbia qualità tecnica, che con il suo mancino ha deliziato i campi del Titano sin dal suo arrivo a San Marino. Nelle sue tre stagioni con la squadra di Falciano, Dormi ha anche vinto uno scudetto.

Non è però la prima volta che si vocifera di questa operazione di mercato, che quest’anno è giunta alla sua concretizzazione. Dormi spiega: “Anche in passato sono stato contattato dal Tre Penne, ma la trattativa non era mai andata in porto. Ora sono contento di essere qui, sentivo che era il momento giusto.”

Per Dormi anche una considerazione sul nuovo format del Campionato Sammarinese e un ringraziamento alla sua vecchia squadra: “Prima di tutto devo ringraziare la Folgore per gli anni trascorsi insieme, dove ho anche vinto un campionato e altresì voglio ringraziare il Tre Penne per la fiducia che ha riposto subito in me. – prosegue -. “Credo che il nuovo format sia giusto, perché la squadra che rimane in testa tutta la stagione è quella che deve vincere.”

Così come Antonio Barretta, anche Lorenzo Dormi ha già iniziato la preparazione con il Tre Penne in vista del doppio impegno in Conference League a luglio.