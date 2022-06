Calcio Promozione, Adrian Ricchiuti allenerà il Torconca

Sport

Cattolica

| 18:09 - 27 Giugno 2022

Adrian Ricchiuti (Foto Venturini).

La società A.C. Torconca comunica di aver perfezionato in data odierna l'accordo con Adrian Ricchiuti per affidargli la guida tecnica della prima squadra nella stagione 2022-2023.

"Siamo molto orgogliosi per essere riusciti a portare al Torconca un tecnico di grande prospettiva – dice il ds del club cattolichino Cinzio Berardi - Il blasone ed il passato dell’italo argentino ci daranno una carica pazzesca. Anche se alle prime esperienze con gli adulti, riteniamo che Adrian Ricchiuti abbia tutte le carte in regola per fare un grande percorso da allenatore. Al Torconca siamo portati a queste genere di scelte: Simone Lilli e Filippo Vergoni partirono con la nostra prima squadra nelle stesse condizioni”.

Il lavoro di Adrian Ricchiuti sarà molto più ampio in quel di Cattolica: l'ex Catania e Rimini si occuperà, infatti, di tutto il coordinamento tecnico dell' S.T. Young 2017 Cattolica, settore giovanile ufficiale della società biancoazzurra.