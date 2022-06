A Rimini la Notte Rosa è targata Top Club con le esplosive Jas & Jay

Eventi

Rimini

27 Giugno 2022

Le dj Jas & Jay.



Venerdì 1 Luglio la Notte Rosa si festeggia al Top Club di Miramare di Rimini. Lo spettacolo è affidato ad un DjSet spettacolare a cura delle bellissime Jas&Jay direttamente da "Avanti un Altro". Alla console anche Fabio Marchi con Carlotta Savorelli. O)rganizzatrice dell'evento l' Art Director Cristina Venzi.

E' possibile prenotare un tavolo per cena e vivere una serata indimenticabile assieme alle Jas&Jay, belle e super sexy, un po’ vallette, un po’ musiciste, con la passione della disco nel sangue. Attualmente sono impegnate in sala di registrazione, dove stanno lavorando sul loro nuovo singolo dance che uscirà prossimamente e che vedrà la partecipazione al loro fianco di un grandissimo artista internazionale.



Per prenotazioni e informazioni:

https://cutt.ly/prenotaTopClub

0541 478542



TopClub Show Dinner

Viale Principe di Piemonte, 30 - Miramare di Rimini