Notte delle Streghe, edizione da record: 20mila persone a sera

San Giovanni in Marignano

| 15:51 - 27 Giugno 2022

Si è conclusa "La Notte delle Streghe" che ha animato le piazze di San Giovanni in Marignano nel mese di giugno.



Il Comune di San Giovanni in Marignano esprime la gioia per la grande partecipazione che ha ottenuto l'evento. E' stata infatti stimata la presenza di 20.000 persone a sera, con un picco nella serata di sabato.



"Tornare alle radici della magia è stato l'impegno di tutta la squadra al lavoro. Oggi siamo carichi di emozioni e con il cuore pieno di gioia per essere riusciti a realizzare questo evento con dei risultati così incredibili" - annunciano gli organizzatori dell'evento- "Tutto questo è merito di un'equipe di lavoro davvero potente: la macchina comunale instancabile, l'associazionismo che era presente con oltre 500 volontari, gli artisti internazionali che ci hanno trascinato in un'atmosfera magica, il mercatino, l'intraprendenza delle attività economiche e le meravigliose scenografie ed allestimenti che hanno reso San Giovanni ancora più bella." - continuano dicendo- "il valore di questo evento è incommensurabile e le tantissime presenze che sono tornate a riempire le strade dimostrano la voglia di condivisione, di stupirsi e meravigliarsi."