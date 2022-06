Rimini shopping night: mercoledì 29 giugno torna l’evento più glam dell’estate

Eventi

Rimini

| 15:29 - 27 Giugno 2022

Foto Rimini shopping night.

Shopping, food e cultura sono gli ingredienti della ottava edizione della Rimini Shopping night: dal 29 giugno, tutti i mercoledì d’estate, i negozi del centro storico e del borgo San Giovanni osserveranno un orario straordinario, accogliendo i clienti fino alle 23.30.



Anche quest’anno sarà un’edizione organizzata nella massima sicurezza per i cittadini e i turisti, con tante proposte e iniziative di intrattenimento sviluppate all’esterno, per rendere ancora più piacevoli le serate dello shopping.



Ogni mercoledì per tutta l’estate sarà possibile quindi approfittare delle proposte delle centinaia di attività del centro e dei borghi, che aderiscono all’iniziativa, torna anche l’attesissima “Magneda” del mercato coperto, e saranno allestiti mercatini in piazza Cavour, mentre i ristoranti e i locali proporranno menù a tema e cocktail ad hoc accompagnati da piacevole musica. Una proposta che si incrocia con l’offerta culturale della città, con Teatro Galli, Musei comunali e Domus del Chirurgo con visite guidate e orari prolungati.



Obiettivo, far diventare la Rimini Shopping Night un unico grande evento che unisce lo shopping, l’enogastronomia, l’arte, la cultura e lo spettacolo, ricreando così quell’energia e quella spensieratezza pre covid.