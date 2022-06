La Regione lancia un nuovo bando ‘waterfront’ che interesserà i comuni della costa

Attualità

| 15:28 - 27 Giugno 2022

Waterfront di Rimini.

Dopo l'estate è in arrivo un bando regionale "waterfront 2.0" che interesserà i comuni costieri dell'Emilia Romagna. Lo annuncia l'assessore al turismo Andrea Corsini, nel corso della presentazione odierna degli interventi a favore della riqualificazione delle strutture alberghiere. "In ottobre daremo seguito anche al bando fatto nel 2018 sulla riqualificazione urbana dei lungomari", anticipa infatti, ricordando i già 32 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per la realizzazione di nuovi lungomari nelle città costiere che "hanno generato investimenti per quasi 100 milioni di euro di risorse messe in campo da comuni e anche privati in alcuni casi". Risorse che hanno contribuito, tra i progetti più importanti, alla realizzazione del nuovo waterfront di Rimini. Ci sarà dunque un nuovo bando sulla rigenerazione urbana che "darà continuità al tema della riqualificazione dei lungomari, sulla base dei progetti dei comuni della costa- ribadisce- in ottobre faremo anche questo bando, naturalmente anche con le risorse messe a disposizione dei comuni, sulla base dei progetti che li riguardano".