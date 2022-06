Ubriaco al volante e due denunce per rapina, weekend di controlli a Riccione

Cronaca

Riccione

| 15:02 - 27 Giugno 2022

Ufficio di Polizia in Piazzale Roma.

Controlli a tappeto nella notte di sabato a Riccione. I servizi sono stati predisposti con ordinanza del Questore di Rimini e preventivamente concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Sig. Prefetto della Provincia di Rimini, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e d ella Guardia di Finanza.



In occasione dei servizi, per favorire l’operatività del personale della Polizia di Stato è stato riattivato, grazie alla sinergia ed alla disponibilità del Comune di Riccione, il modulo operativo logistico in piazzale Roma.



Il controllo da parte degli operatori di polizia è stato particolarmente capillare nelle zone della Stazione F.S. Metromare di Riccione, nei viali principali, nel piazzale Roma, sulla spiaggia ed ha interessato le aree di maggior aggregazione di giovani.



Sono stati effettuati 12 posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate oltre 200 persone, fra le quali molti giovani stranieri, anche minori; controllati 64 veicoli, elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada e denunciati due ragazzi minorenni che si sono resi responsabili del reato di rapina ai danni di un altro giovane, fatto accaduto in p.le Roma alle ore 21.30 circa. I due minori, al termine dell’attività di rito, sono stati affidati ai genitori convocati in Questura nella notte.



Infine, la Polizia Stradale ha denunciato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebrezza e ritirato 4 documenti fra carte di circolazione e patenti di guida, una delle quali appartenente alla persona denunciata con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito.