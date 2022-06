Da Pennabilli a Villa Verucchio per una visita pediatrica

Attualità

Pennabilli

| 14:44 - 27 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Il Gruppo Consiliare "Orizzonte Comune" denuncia che, a seguito delle recenti maternità e pensionamento dei due pediatri operanti nel territorio di Pennabilli, le famiglie dell' alta valle si trovano sprovviste di questa importante figura di riferimento.



"Per tamponare la situazione - si legge nella nota del Gruppo consiliare -" vengono inviati periodicamente dei pediatri da Rimini che, cambiando di volta in volta, non conoscono la situazione clinica dei propri pazienti.

Nel caso in cui si voglia iscrivere stabilmente il proprio figlio da un pediatra è necessario rivolgersi a Villa Verucchio. Per situazioni urgenti, il punto di riferimento più vicino è il pronto soccorso di Rimini.

La mancanza di un servizio di base, come la figura del pediatra contribuisce nel lungo periodo allo spopolamento delle aree interne. Un problema che affligge già da anni la zona. "



Viene richiesto di individuare specifici incentivi economici per i medici di base e i pediatri che aprono e mantengono gli studi nei piccoli comuni, ma anche strumenti programmatici e specifici investimenti pluriennali per investire sulla sanità e sulle strutture di prossimità. Nello specifico invece, Orizzonte Comune chiede alle istituzioni tutte, Ausl, Comuni, Provincia e Regione di adoperarsi per mettere in campo azioni efficaci per evitare che i piccoli comuni rimangano senza copertura pediatrica.