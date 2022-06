Tragico incidente in via Popilia a Rimini. Morto centauro 61enne

Cronaca

Rimini

| 14:22 - 27 Giugno 2022

Lo schianto in via Popilia Adriatica.

Sbalzato dalla moto dopo l'impatto con una vettura, finisce sulla carreggiata opposta e viene travolto da un'auto in corsa. Ha perso la vita un 61enne, poco dopo le 13 di oggi, (27 giugno) a San Giovanni in Bagno, in via Popilia Adriatica, all' incrocio con via Lama. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si è scontrato con una Fiat Panda, sbalzando sull'asfalto nella corsia opposta. Qui stava transitando una Toyota Auris che lo ha purtroppo travolto. Inutili tutti i tentativi di soccorso, l'intervento dell'elicottero del 118 in arrivo da Ravenna purtroppo non è stato necessario: il centauro è deceduto sul posto. Intervenuti per tutti i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale di Rimini, con gli uomini dell'Anas per gestire la viabilità. La statale 16 'Adriatica' è stata infatti chiusa al traffico in direzione Ravenna. Sotto shock gli automobilisti coinvolti e quelli che hanno assistito al terribile impatto.