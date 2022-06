A Santarcangelo aperto il bando per istruttori tecnici con procedure semplificate grazie al Pnrr

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:10 - 27 Giugno 2022

Sportello cittadino Santarcangelo.

Mentre è in via di pubblicazione la graduatoria del concorso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo contabile, i concorsi nel Comune di Santarcangelo e nell’Unione di Comuni Valmarecchia proseguono con altre procedure di selezione tutt’ora aperte.



I primi due classificati nella graduatoria del concorso di istruttore amministrativo contabile appena concluso saranno impiegati presso lo Sportello al Cittadino, mentre tra i concorsi ancora aperti ci sono quelli per l’individuazione di personale da impiegare presso i Servizi tecnici (lavori pubblici, edilizia e urbanistica) di categoria C e D: in questo caso il reclutamento avviene attraverso la nuova procedura, semplificata con il secondo decreto del Pnrr. In sostanza, il procedimento prevede la formazione di un elenco di idonei – senza ordine di merito – al quale potranno attingere tutti gli enti dell’Unione di Comuni, sia per assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 13 di giovedì 14 luglio: per accedere al modulo telematico occorre effettuare l’accesso con autenticazione mediante credenziali Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.



Scade invece giovedì 7 luglio il termine per la presentazione delle domande per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, mentre si è chiuso con 90 iscrizioni il bando di concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo da assegnare al servizio Politiche educative, sport e politiche giovanili del Comune di Santarcangelo, per il quale nelle prossime settimane saranno pubblicate le date delle prove.



Per maggiori informazioni sui bandi di concorso aperti è possibile visitare la sezione tematica sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it/concorsi/concorsi.