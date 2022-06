Rimini Calcio, confermato anche il difensore Tommaso Panelli

Sport

Rimini

| 14:01 - 27 Giugno 2022





Il Rimini Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del rapporto contrattuale con il giocatore Tommaso Panelli. Il centrale difensivo toscano resterà in biancorosso sino al 30 giugno 2023. A questo punto si aspetta il rinnovo dell'attaccante Mencagli, ricercato da più di un club di serie D.



Intanto per la punta centrale di orgine nigeriana Roberto Ogunseye, classe 1995 e 1,89 di alteza, in forza al Modena (22 presenze e 5 gol di cui quattro su rigore)), c'è l'ostacolo del contratto che oscilla sui 180mila euro (biennale). Il giocatore fu acquistato dal club canarino dal Cittadella (35 presenze e 5 gol) dopo quattro stagioni all'Olbia (8 centri nel 2017-2018). L'attaccante è nel mirino anche di Carrarese e Catanzaro.