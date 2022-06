Oltremare Riccione festeggia il compleanno di Blue: la delfina compie 25 anni

Attualità

Riccione

| 13:29 - 27 Giugno 2022

La torta di ghiaccio per Blue.

Un quarto di secolo per la femmina di tursiope, tra le più grandi della famiglia di Riccione: pesa quasi 206 kg e misura oltre 2,8 metri



A Oltremare Family Experience Park di Riccione domenica 26 giugno è stata una grande festa. Nella Laguna di Ulisse gli addestratori, insieme al pubblico e a tutto lo staff del parco, hanno fatto una sorpresa alla delfina Blue, nata in ambiente controllato proprio in Romagna, 25 anni fa.



Blue è tra le delfine più grandi della Laguna: misura oltre 2.8 metri e pesa 206kg, è la più simpatica e attiva del gruppo ed è amica di tutta la grande famiglia di tursiopi.



"Da 32 anni faccio questo lavoro _ racconta Barbara Marchiori, responsabile del settore addestratori di delfini di Oltremare _ e posso dire che Blue è veramente una delfina unica. Ha sempre voglia di interagire con gli altri delfini ma anche noi addestratori. Oggi in occasione del suo 25esimo compleanno le abbiamo preparato una torta di ghiaccio, naturalmente blu, perché per i tursiopi il ghiaccio è un enrichment importante nell'attività quotidiana".



Ieri, domenica 26 giugno, al termine dell'appuntamento 'Delfini – Lo spettacolo della natura' delle 11.40 la festa è stata grande: tutto il pubblico ha infatti intonato le note di 'Tanti auguri' e Blue è stata protagonista della consegna della torta insieme a tutte le altre femmine del gruppo.