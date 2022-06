Boom del turismo a Rimini, alberghi sold out per la Notte Rosa

Turismo

Rimini

| 13:13 - 27 Giugno 2022

Panorama Rimini porto.

Un weekend, il prossimo, vicino al sold out in Romagna. La Notte Rosa ha spinto le prenotazioni degli hotel della Riviera con numeri che ricordano il periodo pre-pandemico. "Sarà un weekend di fuoco. Già ad oggi molti alberghi sono completamente pieni. Riceviamo continue telefonate", afferma la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis in vista di quello che viene definito come il 'Capodanno dell'estate'. Ma le cose sulla costa romagnola vanno bene già dal ponte del 2 giugno. "Tutti i weekend di giugno sono stati molto richiesti. Il tempo ci ha aiutato sicuramente", spiega l'albergatrice. Le previsioni meteo continuano a indicare sole e caldo in Europa e spingono non solo gli italiani, ma anche gli stranieri, verso il mare. Tra i turisti si contano "molti italiani, ma vediamo anche un movimento importante di stranieri, grazie a degli eventi di livello internazionale - prosegue - Clienti da Svizzera, Germania, Austria e anche Ungheria". Gli albergatori, come i ristoratori e i baristi, continuano però a fare fatica a trovare personale. E ci si è messa di mezzo pure la risalita dei contagi da coronavirus. "Ancora per molti c'è la ricerca del personale con cambi in corso d'opera. Il Covid stesso ha obbligato il personale a rimanere a casa". Una condizione che costringe i titolari a sopperire "personalmente" alla mancanza di dipendenti.