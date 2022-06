Rimini: tragedia sfiorata sull’autostrada A14. Ferito un centauro dopo incidente

Cronaca

Rimini

| 13:01 - 27 Giugno 2022

La moto a terra dopo l'incidente.

Un centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, a seguito di un incidente che si è verificato, intorno alle 12.30 di oggi (27 giugno), lungo l’autostrada A14, in prossimità dello svincolo di Rimini Nord in direzione Bologna. Per cause ancora da accertare, il motociclista ha perso il controllo della due ruote e così è finito contro il guard rail. Un impatto, senza il coinvolgimento di altri mezzi nella caduta. Sul posto prontamente sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di "Bufalini" in serie condizioni.