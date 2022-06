Attualità

| 08:26 - 29 Giugno 2022

Dalla logistica a titolare di un negozio di abbigliamento, con diversi trascorsi da fattorino delle pizze a domicilio è un attimo.



Ebbene sì.

L'ho fatto anche io.



Quante volte ho sentito di persone che hanno stravolto la propria vita, il cosiddetto "cambio vita".

Ed ecco la svolta.



Dopo 27 anni di logistica, tra magazzini, camion, reparti produzione, celle frigorifere ed uffici, passando da semplice operaio che arrotondava consegnando le pizze a Responsabile in una multinazionale, mi sono ritrovato a seguito di una trasmissione televisiva senza lavoro.



Con un mutuo e tante spese, non mi sono perso d'animo e sono tornato a consegnare le pizze, ma dopo qualche ricerca, ho capito che volevo fare altro.



Non avevo più stimoli, stanco di essere l'uomo del problem solving, ho deciso di mettermi in gioco.

Addio Logistica.



Ed eccomi qua, dopo 1 mese dal licenziamento, tra una pizza e l'altra, ho messo in fila tutto, locale, burocrazia e grazie a delle persone stupende, oggi sono ad invitarvi presso il mio negozio.



Manù Abbigliamento in Viale San Salvador 13D/E a Torre Pedrera - Rimini



Anche a 42 anni si può fare

Non abbiate paura di mettervi in gioco, se c'è qualcuno che crede in voi.



Facebook, Instagram, TikTok

manu.abbigliamento

www.manuabbigliamento.it

Manuel Suglia