Riccione, spintona e cerca di afferrare al collo il Carabiniere che gli chiede i documenti: denunciato giovane

Cronaca

Riccione

| 12:24 - 27 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Sono stati 236 i giovanissimi verificati ed identificati dai Carabinieri di Riccione nel corso di un controllo straordinario contro le "baby gang". Quattro ragazzi maggiorenni, provenienti dalla Lombardia, sono stati denunciati per ricettazione. Avevano dei cellulari di dubbia provenienza. Le indagini hanno permesso di chiarire che si trattava di telefonini rubati da un negozio della zona. Tutto è stato restituito ai proprietari.



Due 17enni toscani sono stati denunciati per resistenza e Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Alla vista dei Carabinieri i minorenni hanno cercato di sottrarsi al controllo. Uno di loro aveva con sé un piccolo coltello tascabile, subito sequestrato.



Un maggiorenne della provincia di Modena, nel tentativo di evitare il controllo da parte dei militari, ha spintonato un Carabiniere tentando anche di afferrarlo al collo. I militari sono stai costretti ad immobilizzarlo. Anche per lui una denuncia per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.



A Cattolica un ragazzo maggiorenne ed un minorenne di Pesaro, sono stati denunciati per ricettazione. Giravano con un ciclomotore rubato. Il mezzo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.