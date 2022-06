Regione. Facilitare l'uso dei servizi on line agli anziani, due nuovi sportelli a Rimini

Attualità

27 Giugno 2022

La Regione Emilia-Romagna con Lepida a fianco delle organizzazione sindacali dei pensionati – Spi-Cgil, Fnp-Cisl e UILP/UIL – che con la sigla dell'accordo di collaborazione si sono impegnate in questi mesi con l'obiettivo di semplificare l'accesso e l'uso di LepidaID, l'identità digitale e l'utilizzo dei servizi online soprattutto per le persone, in particolare i più anziani, che potrebbero avere maggiori difficoltà. Arriveranno 44 nuovi sportelli dell'Agenzia regionale per il lavoro per il rilascio dello Spid Lepida. Due sono previsti a Rimini.



Dalla firma del protocollo – avvenuta lo scorso gennaio – sono stati individuati i primi 154 sportelli di prossimità in 90 comuni (numero in costante aumento) in grado di offrire supporto su SPID e sui temi della transizione digitale. L'attivazione degli sportelli segue la formazione di 303 operatori sindacali che hanno partecipato a quattro sessioni riguardanti lo SPID ma anche altre app e servizi on line utili come il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER Salute, la app IO, pagoPA. Inoltre, le sedi dei sindacati dei pensionati sono state rifornite di materiale formativo e di una brochure cartacea informativa sullo SPID. È stato infine attivato un supporto dedicato agli sportelli con cui si garantisce un costante contatto e allineamento.



Nel percorso di digitalizzazione nessuno deve rimanere indietro, per questo motivo in questi mesi grazie all'affiancamento di Lepida sono stati predisposti strumenti volti a facilitare l'accesso in particolare ai cittadini più anziani.



I dati confermano infatti come l'intervento di Lepida sia stato importante per supportare la popolazione anziana passando in un anno all'aumento della popolazione che ha installato l'APP LepidaID. Tutti i cittadini che hanno meno di 65 anni hanno l'app (il 99%: un anno fa erano il 93,4%), nelle fasce successive troviamo il 92% tra i 65 e i 69 anni, 80% per i 70-74enni (era il 68,9% nel 2021) e 58% per chi ha più di 75 anni (un anno fa il 49,6%).



Complessivamente quasi il 95% di utenti LepidaID ha installato l'app che consente agevolmente di accedere ai servizi.



"Il cambiamento introdotto dalle nuove tecnologie per accedere ai servizi pubblici è epocale e non rinviabile- affermano gli assessori regionali all'Agenda digitale, Paola Salomoni, e al Bilancio, Paolo Calvano-. La Regione è impegnata nell'assecondare questo processo e nel fare in modo che coinvolga tutti cittadini. Gli anziani, in particolare, sono tra le persone che hanno maggior bisogno di essere accompagnati in questa trasformazione- proseguono i due assessori- e l'accordo che abbiamo siglato con le principali sigle sindacali dei pensionati sta già dando i primi risultati in termine di facilitazione. Con Lepida l'obiettivo che ci siamo posti è quello di garantire a tutti l'accesso alla società dell'informazione partendo dalla collaborazione con le organizzazione sindacali che ringraziamo per il supporto e la collaborazione che hanno dimostrato".



Aggiornamento su LepidaID



Con oltre 2500 sportelli abilitati al rilascio di credenziali SPID conferite da Lepida, società pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna, un nuovo sito – LepidaID - pensato per fornire assistenza ai cittadini e il supporto per imparare a usare le app pubbliche fornito da 154 sportelli delle associazioni sindacali dei pensionati, la Regione Emilia-Romagna rinnova l'impegno per la transizione digitale.



I numeri testimoniano i traguardi raggiunti dalla Regione nell'accompagnare i cittadini in questo percorso: sono 65 milioni gli accessi ai servizi online ottenuti tramite le credenziali LepidaID, 1milione e 287mila le identità rilasciate. E grazie a un recente accordo con l'Agenzia Regionale per il lavoro, saranno disponibili ulteriori 44 sportelli per richiedere LepidaID, lo SPID rilasciato dalla società regionale per identificarsi e accedere ai servizi online.



Lepida e l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARL) hanno sottoscritto un accordo biennale che prevede che l'ARL possa attivare e rilasciare credenziali SPID LepidaID presso i propri sportelli, mentre Lepida si è impegnata nel fornire l'opportuna formazione ai 312 operatori indicati dall'ARL. Al momento sono previsti 44 nuovi sportelli, così suddivisi per provincia: 8 nella Città metropolitana di Bologna, 3 a Ferrara, 3 a Forlì-Cesena, 8 a Modena, 6 a Parma, 4 a Piacenza, 3 a Ravenna, 7 a Reggio Emilia, 2 a Rimini. L'avvio del servizio è previsto per il 4 luglio 2022



Nuovo sito LepidaID



È online il nuovo sito di LepidaID. Il sito si presenta con un'interfaccia grafica rinnovata e un'architettura informativa completamente rivisitata. Un lavoro frutto dell'analisi delle richieste di supporto più comuni che si propone di rispondere alle necessità degli attuali utenti LepidaID e dei nuovi che desiderano attivare le proprie credenziali SPID con Lepida.



All'interno del sito sono infatti disponibili tutte le informazioni necessarie alla registrazione e al successivo riconoscimento di persona o da casa e, per chi ha già le credenziali attive, è disponibile una sezione dedicata ai tutorial, alle domande più frequenti e ai contatti per l'assistenza.