Calcio Eccellenza: Pietracuta, arriva il difensore Giacobbi

Sport

Pietracuta di San Leo

| 10:37 - 27 Giugno 2022

Davide Giacobbi con il Ds Sandro Conti.

Il Pietracuta alza il muro difensivo con la firma di Davide Giacobbi. Potrebbe essere il pezzo pregiato di questo mercato estivo per la formazione rossoblu (conoscendo il DS Conti, il condizionale è d’obbligo), visto che il giocatore classe 2000 ha svolto la sua ancor breve carriera interamente sui campi della serie D.

Pietracutese doc, ha vestito per due stagioni ciascuna le maglie di Savignanese e Forlì, dopo essere uscito dal settore giovanile del Santarcangelo. La sua migliore senza dubbio quella dell’annata 2020/21, con la presenza da titolare pressoché costante tra i galletti forlivesi, realizzando anche tre reti.

Con questo innesto il settore arretrato dei marecchiesi, miglior difesa nella scorsa stagione in Promozione, si arricchisce di un giocatore versatile e di indubbie qualità fisiche e tecniche che ben si integrerà con gli altri “pretoriani” Masini e Lessi e con i giovani a disposizione di Mister Fregnani.

Giacobbi, già notato in qualche occasione tra gli ultras delle Curva Fiume, sarà sicuramente sostenuto con particolare carica emotiva dai supporter rossoblu.