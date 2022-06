Obbligo del Pos dal 30 giugno, sanzioni per chi non accetta le carte

Attualità

Nazionale

| 09:20 - 27 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Saranno multati i commercianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti tramite Pos con bancomat, carta di credito o prepagata.



Il 30 giugno scattano le nuove regole previste dall'ultimo decreto Pnrr, che per negozianti, artigiani e studi professionali prevedono non più solo l'obbligo di accettare i pagamenti con carta, ma anche l'applicazione di sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa.

Per chi rifiuta il pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.



La sanzione non viene applicata in caso di impossibilità tecnica a ricevere pagamenti. Ancora da chiarire di che "impossibilità" si potrebbe trattare: malfunzionamento del pos, problemi di connessione o altro.