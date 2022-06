Cronaca

Rimini

| 07:56 - 27 Giugno 2022

Maicol Orlandi.

E' stata disposta l’autopsia sul corpo di Maicol Orlandi, 36 anni, trovato privo di vita sabato mattina all’interno della sua abitazione, a Torre Pedrera di Rimini. Il magistrato, prima di dare il via libera per la restituzione della salma ai familiari, vuole vederci chiaro e accertare le esatte cause della morte, anche in relazione alla sua età. Gli agenti della squadra mobile lo hanno trovato disteso, senza segni di violenza.