Cronaca

Rimini

| 07:36 - 27 Giugno 2022

Passeggia in centro storico e gli scippano il rolex.

Stava passeggiando da solo in pieno centro storico, quando all’improvviso due persone l'hanno afferrato alle spalle e gli hanno strappato dal polso un Rolex del valore di 10mila euro. Vittima dello scippo, avvenuto sabato sera, intorno alle ore 22 in via Bertola a Rimini, è stato un 56enne riminese. Nel frattempo i due ladri in fuga con il casco integrale, si sono dileguati lungo le vie del centro a bordo di uno scooter. L'uomo ha sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha avviato le indagini.