Rubate le ruote ad un’auto parcheggiata a Riccione

Cronaca

Riccione

| 07:11 - 27 Giugno 2022

L'auto senza gomme e cerchi.

Sembrano non esserci dubbi: in zona si aggirano dei ladri di gomme. Questa volta la banda del crick ha agito a Riccione e a finire nel mirino è stata un'auto parcheggiata in viale Tasso. Il metodo utilizzato dai 'malviventi' risulta essere sempre lo stesso: le ruote vengono smontate e al contempo vengono apposti degli spessori, in questo caso di legno, per mantenere in equilibrio l'auto. Oltre al danno, anche la beffa. Non solo l'automobilista si è ritrovato senza le ruote, sottratte dai malfattori, ma ha pure dovuto pagare la multa presa per divieto di sosta.