Calcio C, l'ex Rimini Sandro Porchia nell'area tecnica del Padova Sarà il braccio destro di Massimiliano Mirabelli. Per la panchina in lizza anche Caneo

Sport Rimini | 18:56 - 26 Giugno 2022 Sandro Porchia. L'ex giocatore del Rimini Sandro Porchia, 45 anni, è stato nominato collaboratore dell’area tecnica del Padova, nonché braccio destro di Massimiliano Mirabelli. Il club veneto è ancora alla ricerca del mister. Dopo il divorzio da Massimo Oddo è in corso il casting: in lizza cìè anche Bruno Caneo reduce dall'ottima stagione sulla panchina della Turris.







