Covid Rimini: 559 nuovi casi, in settimana superata quota 3000 positivi

| 15:23 - 26 Giugno 2022

Bollettino Covid 26 giugno 2022.



Sono 559 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 nel territorio riminese. In settimana il totale è di 3129 nuovi positivi. La scorsa settimana furono 1865, due settimane fa 889: sono aumentati quindi rispettivamente del 40% e del 72%.



Salgono a tre i ricoverati in terapia intensiva, non si registrano decessi. In regione i deceduti sono 3 e i nuovi casi 4487. In terapia intensiva i ricoveri salgono a 31 (+1), a fronte di 2 nuovi ingressi e una dimissione. Negli ospedali della regione si registrano, compresi pazienti ricoverati per altre patologie e risultati positivi al Sars-CoV-2, 862 pazienti (+46).



Rispetto all'12 giugno scorso i ricoveri in terapia intensiva sono sostanzialmente stabili: erano 2 nel riminese e 28 in regione. Più incisiva la crescita nei reparti Covid (due settimane fa i pazienti erano 658).