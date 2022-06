Pennabilli, per evitare un ramo cade dalla moto da enduro: interviene l'eliambulanza

Cronaca

Pennabilli

| 15:16 - 26 Giugno 2022

L'intervento dell'eliambulanza.



Ieri mattina (sabato 25 giugno) i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Monte Falco sono intervenuti per soccorrere un motociclista, un 62enne di Rimini. L'uomo stava percorrendo un percorso di enduro con gli amici, in località Filanda di Pennabilli, quando per evitare il ramo di un albero è caduto a terra, procurandosi un trauma al bacino. Sul posto, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, il personale del 118. Il 62enne è stato portato sulla strada provinciale e ricoverato al Bufalini di Cesena con l'eliambulanza.