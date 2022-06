Motogp: Bezzecchi secondo ad Assen, vince Bagnaia

Sport

Rimini

| 14:47 - 26 Giugno 2022

Marco Bezzecchi (foto dalla pagina Facebook del pilota).



Ad Assen vince Pecco Bagnaia su Ducati ed è festa sul podio anche per Marco Bezzecchi, splendido secondo. Terzo Vinales, quarto Aleix Espargarò che beffa Binder e Miller nelle ultime curve, completando una rimonta da annali dopo essere scivolato in avvio nelle retrovie, toccato dal leader mondiale Quartararo. Per il francese una gara da dimenticare, con l'uscita di scena a 14 tornate dalla fine, alla seconda caduta, mentre nel finale la pioggia fa la sua comparsa, complicando gli ultimi giri ai piloti.



La classifica mondiale vede in testa Quartaro con 172 punti, seguito da Espargaro a -21, Johann Zarco a -58, Bagnaia a -66 ed Enea Bastianini a -67.