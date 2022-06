Meteo: sul riminese sempre l'anticiclone, con qualche isolato temporale martedì

Attualità

Rimini

| 13:39 - 26 Giugno 2022

Foto Pierluigi Missiroli.



L'anticiclone di matrice africana continua a determinare condizioni di generale stabilità accompagnate da temperature elevate, decisamente al di sopra della media climatologica. Il transito di un cavo d’onda nella

giornata di martedì potrà determinare instabilità locale.



Emissione del 26/06/2022 ore 13:30 a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 27 Giugno



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino per transito di innocue velature. Maggiore nuvolosità tra metà pomeriggio e sera per stratificazioni anche compatte.

Precipitazioni: assenti, non si escludono isolati e deboli piovaschi sui rilievi.

Temperature: minime in lieve aumento con valori compresi tra i +19/22°C; massime fino a +34/36°C su pianura e collina, fino a +30/31°C in costa.

Venti: deboli orientali al mattino, in rinforzo tra pomeriggio e sera con intensità moderata.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 28 Giugno



Stato del cielo: nuvolosità variabile al mattino, aumento delle nubi nel corso del giorno con cieli

fino a molto nuvolosi tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti nella prima parte del giorno, fatta salva la possibilità di isolati piovaschi. In serata possibile rapido peggioramento, con rovesci e temporali sparsi.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra i +19/22°C, massime in contenuto calo comprese tra i +33/34°C della pianura e i +28/29°C dei rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza, con rinforzi in caso di fenomeni temporaleschi.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 29 Giugno



Stato del cielo: residua nuvolosità in mattinata e primo pomeriggio, maggiori schiarite tra seconda parte del pomeriggio e sera con cieli sereni o poco nuvolosi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in generale calo, con minime fino a +16/19°C e massime fino a +30/32°C in pianura, comprese tra i +26/28°C sui rilievi e lungo i settori di costa.

Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nella seconda parte della settimana è atteso il ripristino di condizioni anticicloniche, con temperature in nuovo anche se contenuto aumento. Da valutare possibili infiltrazioni di aria più umida da Ovest a ridosso del weekend.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram