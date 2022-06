Il rogo della strega chiude la festa a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:35 - 26 Giugno 2022

La notte delle streghe a San Giovanni in Marignano.



“La notte delle streghe” segna il tutto esaurito con numeri incredibili nelle prime tre serate e si appresta ad una imperdibile chiusura. Questa sera (domenica 26 agosto) la conclusione con un programma emozionante che dalle ore 18.00 culminerà con il rogo della strega all'alveo del Ventena a mezzanotte.



Lo spettacolo, visibile dall’alto, è un omaggio al nuovo e alla 𝗿𝗶𝗻𝗮𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮, una richiesta di protezione, una speranza. L’immagine della strega che brucia è un collegamento ad antichi culti ed alla tradizione popolare. Da secoli si ritiene che il solstizio d’estate sia il momento migliore per bruciare le cose vecchie e celebrare la fertilità del raccolto.

Si credeva che i falò tenessero lontani i demoni e la sfortuna dai campi, così i contadini li accendevano nelle campagne gettando tra le fiamme erbe secche, oggetti in disuso e altri riferimenti con il passato.



“Perché noi, a San Giovanni, le streghe non le bruciamo per davvero. Le amiamo, le proteggiamo, e a loro dedichiamo la nostra festa più importante. Il rogo della notte di San Giovanni è 𝘶𝘯 𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘣𝘶𝘰𝘯 𝘢𝘶𝘴𝘱𝘪𝘤𝘪𝘰”, spiega l'amministrazione comunale.



Prima del rogo, alle ore 23.15, torna la parata finale dell’evento con streghe e creature dei magici mondi che hanno popolato le notti stregate, RegnodiFuori, Locus Locorum, Bimbi per Natura, le streghe della natura a cura di Parrucchiera Tasini Marisa e tanti altri esseri magici, rappresentati dai volontari marignanesi. La parata si aprirà al Locus Locorum con i giovani trampolieri di InEquilibrio, un gruppo di ragazzi dagli 11 ai 15 anni che, dopo aver appreso la tecnica antica della costruzione e della camminata sui trampoli, partecipa all’attesissima festa.



InEquilibrio è il laboratorio realizzato da BimbiperNatura e svolto presso il Centro Giovani “White Rabbit” grazie al bando indetto dal Comune per la realizzazione di progetti a favore dei giovani, mirato a favorire lo sviluppo dell'abilità motoria, le capacità espressive e immaginative, la socializzazione e al tempo stesso la conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri e del territorio per sentirsene parte in modo sempre più consapevole.



Il progetto, oltre a sviluppare micro abilità artistiche, ha portato i partecipanti a incrementare la propria autonomia, a cooperare, a sviluppare competenze sociali e a esprimere la propria creatività.



I ragazzi hanno auto-costruito i loro trampoli”, mosso i primi passi e acquisito la tecnica di camminata sui trampoli e infine disegnato e realizzato il proprio costume e ora sono pronti per farsi ammirare nelle vie del paese.