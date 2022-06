Karate: trasferta austriaca d'argento per Christian Dan del centro Karate Rimini Cervia

Sport

Rimini

| 11:05 - 26 Giugno 2022

Il Centro Karate Rimini-Cervia si tinge d’argento, grazie alla medaglia conquistata a Salisburgo, agli Austrian Junior Open di Karate, da Christian Dan nella specialità del kumite (combattimento), categoria Under 14 -45 kg.

Sul tatami 811 atleti da 18 nazioni: Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Germania, India, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Romania, Slovakia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ucraina.

Nel primo incontro Dan supera l’atleta di casa Jacob Hankowetx per 4-0, nel secondo turno sfida all’italiano Stefano Schicchi, superato per valutazione arbitrale con il risultato di 5 a 0. In finale è stato l’austriaco Alexander Cheban a prevalere per 3-0.