Auto svolta e centra uno scooter: ferito un 22enne

| 07:41 - 26 Giugno 2022

Lo scooter in pezzi dopo l'incidente.



Ieri sera (sabato 25 giugno) si è verificato un incidente stradale a Coriano. Ad avere la peggio il conducente di uno scooter, un 22enne, rimasto coinvolto nel sinistro assieme a un'automobile. Lo vettura stava percorrendo la via Pian della pieve in direzione mare monte, quando ha avviato la svolta verso via Il colle, attraversando l'altra corsia della strada, nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter. Questioni di precedenza, dunque, sembrano essere la causa dell'incidente. L'urto è stato inevitabile: sbalzato dalla sella per diversi metri, il conducente del ciclomotore è rovinato al suolo. É stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro affidati a una pattuglia della polizia locale.