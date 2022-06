Baseball, Fortitudo-San Marino: in gara3 8-1

Sport

Repubblica San Marino

| 01:40 - 26 Giugno 2022



Gara3 è di Bologna col punteggio di 8-1. Mai in partita questa volta il San Marino Baseball, che chiude in ogni caso con un ottimo bilancio di due vittorie e un ko il trittico del “Gianni Falchi” con l’Unipolsai. Tre punti al 3°, due al 4° e tre al 6° bastano ai padroni di casa per imporsi nella gara del sabato sera, con la squadra di Doriano Bindi che invece centra l’unica segnatura al 4° grazie a un singolo a destra di Leonora. Vincente Gouvea, perdente Baez. Tre valide questa volta per i Titani, con il 2/3 di Angulo oltre a quella già citata di Leonora.



LA CRONACA. Due buoni inning per Baez, poi Bologna al 3° passa. Lo fa per l’1-0 con singolo di Paolini e doppio di Josephina. Poi, dopo la base a Martini, ecco il 2-0 col doppio a destra di Gonzalez. C’è il cambio sul monte: sale Luca Pulzetti, che prima colpisce Dobboletta, poi ottiene la seconda eliminazione con la volata di sacrificio di Grimaudo per il 3-0 e infine trova l’out su Dreni.



Al 4° San Marino trova l’1-3 grazie a Leonora, che col singolo a destra spinge a punto Angulo (singolo interno più avanzamento sulla rimbalzante di Ustariz). Nella parte bassa però la Fortitudo segna di nuovo grazie al fuoricampo da due punti di Paolini per il 5-1, con Di Fabio poi a rilevare Pulzetti.



L’attacco sammarinese in questa gara3 non riesce a essere efficace e al 6° Bologna allunga in maniera definitiva con tre punti su Lorenzo Di Raffaele: il 6-1 arriva con un lancio pazzo a basi piene nel turno di Dobboletta, che due lanci dopo tocca il doppio del definitivo 8-1. Vince Bologna.



UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 8-1



SAN MARINO: Ferrini 3b (0/1), Celli ec (0/3), Angulo 2b (2/3), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (1/3), Pieternella r (0/2), Pulzetti (Di Fabio l, Lo. Di Raffaele l 0/1) dh/l (0/2), Batista ed (0/3), Epifano ss (0/3).

BOLOGNA: Bertossi es (0/3), Paolini 2b (4/4), Josephina 3b (1/2), Martini 1b (0/1), Gonzalez (Agretti) dh (1/4), Dobboletta ec (1/3), Grimaudo ed (0/3), Liberatore r (2/3), Dreni ss (0/2).



SAN MARINO: 000 100 0 = 1 bv 3 e 0

BOLOGNA: 003 203 X = 8 bv 9 e 1



LANCIATORI: Baez (L) rl 2.1, bvc 5, bb 2, so 3, pgl 3; Pulzetti (r) rl 0.2, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 2; Di Fabio (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Lo. Di Raffaele (f) rl 1, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 3; Gouvea (W) rl 6, bvc 3, bb 2, so 6, pgl 1; Scafidi (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.



NOTE: fuoricampo di Paolini (2p. al 4°); doppi di Josephina, Gonzalez, Dobboletta e Liberatore.