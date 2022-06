Calcio Eccellenza, il Cattolica sceglie Massimo Zanini come mister

Sport

Cattolica

| 19:37 - 25 Giugno 2022

Il Cattolica Calcio comunica che il nuovo mister della prima squadra per la stagione 2022/2023 è Massimo Zanini il quale è a capo della Academy Cattolica. In passato Zanini ha lavorato a livello giovanile per 14 anni nel Bellaria assumendo per un periodo anche la guida della prima squadra, è stato alla guida della prima squadra dell'Igea Marina (Prima categoria), collaboratore del Rimini Calcio, selezionatore della Under 18 di LegaPro. Il tecnico verrà presentato ufficialmente attraverso una conferenza stampa che si terrà nelle prossime settimane in cui verranno illustrati i programmi societari per il prossimo campionato di Eccellenza.