Non risponde al telefono, giovane riminese trovato morto in casa

Rimini

| 18:17 - 25 Giugno 2022

Un giovane riminese è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione di Torre Pedrera. Si chiamava Maicol Orlandi, 35 anni, ed era molto noto sia per il suo lavoro nell'azienda di famiglia, impegnata nel commercio all'ingrosso di frutta e verdura, sia per i trascorsi da calciatore dilettante nei campionati locali: aveva vestito per anni la maglia da portiere del Torre Pedrera, squadra nella quale la carica di presidente era ricoperta dal padre Carlo. Questa mattina (sabato 25 giugno) il 35enne era atteso al lavoro, ma non rispondeva il telefono. Il padre si è recato nell'abitazione del figlio e ne ha scoperto il corpo senza vita: vano l'intervento dei soccorritori del 118. Sul posto anche la Polizia e i Carabinieri. Dai primi accertamenti non sono stati rilevati segni di violenza.



La notizia della scomparsa di Maicol ha sconvolto tutta la comunità di Torre Pedrera. "Era un ragazzo solare, brillante, socievole. Aveva l'età di mio figlio, non ci posso ancora credere": così lo ricorda Danilo Righini, storico allenatore del Torre Pedrera. "Abbiamo tutti la morte nel cuore. Un ragazzo sempre col sorriso, era amico di tutti". La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia Orlandi.