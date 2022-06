Treno fermo sulla linea Bologna Rimini per un guasto: ritardi sulla linea

Attualità

Rimini

18:02 - 25 Giugno 2022

Un treno, l'Intercity 609 Bologna-Lecce, è fermo dalle 15 di oggi (sabato 25 giugno) per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Bologna e Rimini, per la precisione nel tratto fra Forlì e Faenza. La circolazione si svolge quindi a senso unico alternato su un solo binario e tutti gli altri treni hanno accumulato ritardi, in media di 60 minuti, anche perché nei weekend estivi le corse sulla tratta sono potenziate per motivi turistici. I tecnici sono a lavoro per verificare i motivi del guasto e far ripartire il treno, che però non è completamente disalimentato con i servizi a bordo, a cominciare dall'aria condizionata, che sono in funzione.