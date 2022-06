Calcio RSM, Tre Penne: arriva il difensore centrale Antonio Barretta

Sport

| 18:01 - 25 Giugno 2022

Si muove anche il mercato in entrata in casa Tre Penne, che va a rinforzare il suo reparto di difesa con l’innesto del centrale ex Pennarossa e Libertas Antonio Barretta, dopo la conferma di Nicholas Lombardi.

Barretta è il primo colpo messo a segno in questa estate dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli, che va a ringiovanire il reparto arretrato dei biancazzurri. Nelle prime dichiarazioni ai microfoni della società, Barretta spiega com’è nata la trattativa che lo ha portato a Città: “Non è la prima volta che Di Giuli mi ha cercato, per una serie di motivi non siamo mai arrivati a una conclusione ma questa volta ho deciso di intraprendere questa nuova avventura.”

Barretta si è già aggregato al gruppo di giocatori che hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’impegno di Conference League, il neo giocatore biancazzurro commenta il primo approccio: “Mi sono trovato subito bene con il resto della squadra. Si tratta di una rosa molto valida e sicuramente potremo dire la nostra anche in campionato. Mi sto integrando.”

Per il centrale che in passato ha vestito anche le maglie di squadre italiane come il Tropical Coriano, l’Isernia e Ghivizzano per citarne alcune, si tratterà della prima esperienza in ambito europeo contro i bosniaci del FK Tuzla City. “Sono abbastanza emozionato a dir la verità, perché giocare in questi palcoscenici è il sogno di qualsiasi giocatore però mi sento pronto e non vedo l’ora di scendere in campo".