Calcio Eccellenza: Pietracuta, arriva il portiere Pietro Amici

Sport

Repubblica San Marino

| 16:47 - 25 Giugno 2022

Pietro Amici con la maglia della nazionale giovanile sammarinese.

Il mercato estivo dell’U.S. Pietracuta calcio si arricchisce di un nuovo colpo messo a segno dalla dirigenza rossoblu.

Le attenzioni del DS Conti erano da qualche settimana rivolte verso le prestazioni e i progressi dimostrati anche in Nazionale Under 21 dal portiere sammarinese Pietro Amici (classe 2004), attenzioni che gli hanno in fine permesso di assicurarsene le prestazioni per la prossima stagione sportiva.

Proprio in seguito alle recenti uscite in nazionale, Amici aveva attirato su di se gli occhi di tanti dirigenti calcistici ma la proposta del Pietracuta si è rivelata più convincente delle altre per permettere a Pietro di realizzare il suo esordio nel calcio seniores.

Amici si contenderà il ruolo da titolare con il confermato Nicolas Leardini e sarà allenato dall’altrettanto confermato preparatore dei portieri Claudio Balducci.