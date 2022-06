Covid Rimini: ancora più di 500 casi. Nessun decesso in Regione

Attualità

Rimini

15:46 - 25 Giugno 2022

Bollettino Covid 25 giugno 2022.



Sono 526 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 nel territorio riminese. In attesa dei dati di domani (domenica 26 giugno), finora registrati 2570 nuovi positivi. La scorsa settimana furono 1524, due settimane fa 716: sono aumentati quindi rispettivamente del 41% e del 72%.

Rimangono due i ricoverati in terapia intensiva, non si registrano decessi nè nel riminese né in Regione.



In regione 4546 nuovi casi, mentre in terapia intensiva i ricoveri risalgono a 30 (+1), a fronte di 4 nuovi ingressi e tre dimissioni. Negli ospedali della regione si registrano, compresi pazienti ricoverati per altre patologie e risultati positivi al Sars-CoV-2, 816 pazienti (+24).



Rispetto all'11 giugno scorso i ricoveri in terapia intensiva sono sostanzialmente stabili: erano 2 nel riminese e 27 in regione. Più incisiva la crescita nei reparti Covid (due settimane fa i pazienti erano 650).