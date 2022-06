Allarme siccità, il vescovo di Rimini prega per la pioggia

Attualità

Rimini

| 15:36 - 25 Giugno 2022

Il vescovo Francesco Lambiasi.



La perdurante condizione di siccità e l’assenza di pioggia che colpiscono i territori riminesi e della Diocesi di Rimini, con conseguente rischio di grave danno alla produzione agricola, ha spinto il vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, ad ascoltare la richiesta dei fedeli e a invitare i parroci a inserire una preghiera per la pioggia. all'interno della Santa Messa domenicale.



LA PREGHIERA PROPOSTA DAL VESCOVO

Per questa nostra terra riminese,

da lunghi mesi assetata di acqua,

e per tutta la nostra nazione italiana,

perché scenda abbondante la pioggia

a fecondare le campagne

e le famiglie ottengano i frutti del loro lavoro, preghiamo.



La stessa Preghiera dei fedeli può essere conclusa con l’Orazione per la pioggia del Messale Romano



O Dio, in te viviamo, ci muoviamo ed esistiamo:

donaci la pioggia di cui abbiamo bisogno

perché, aiutati dai beni che sostengono la vita presente,

tendiamo con maggiore fiducia a quelli eterni.

Per Cristo nostro Signore.