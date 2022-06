Viserba, una serata dedicata alla Buona Novella di Fabrizio De André

Eventi

Rimini

| 06:58 - 26 Giugno 2022

Fabrizio De André.



"Dialoghi sulla Buona Novella di Fabrizio De André", questo il titolo della serata che si terrà a Viserba, lunedì 27 giugno alle ore 21, in piazza Pascoli, di fronte alla chiesa di Santa Maria Mare.



L'incontro inaugura il ciclo "I Lunedì di Viserba", pensato dal parroco don Aldo Fonti per integrare l'offerta di svago estivo proposta dal locale Comitato Turistico.



Ad intrattenere il pubblico sarà Odoardo Semellini, accompagnato dal gruppo musicale "Faber tribute band".

Semellini è autore (insieme a Brunetto Salvarani) del volume "De André. La buona novella. La vera storia di un disco capolavoro" (Ed. Terra Santa), in cui si esamina la genesi poetica del disco del grande cantautore genovese, vera pietra miliare della cultura musicale del Novecento.



La band che lo accompagna, invece, si presenta così: "Dalla musica alla vita, suoniamo cover di Fabrizio De André per respirare ancora la dolcezza delle parole con concretezza, pura materia. Semplicemente Faber".