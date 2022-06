Rimini, prende a testate i poliziotti e l'auto a calci. Fermato con lo spray al peperoncino

Cronaca

Rimini

06:59 - 26 Giugno 2022

Un 27enne sudamericano, residente a San Marino, è stato arrestato venerdì sera (24 giugno) dopo aver aggredito una pattuglia della Squadra Volante e dopo aver distrutto una delle auto della Polizia. I fatti sono avvenuti in centro storico a Rimini, in tarda serata. Il giovane, assieme ad altre tre persone, due ragazzi e una ragazza, si era allontanato da un ristorante pizzeria di via Sigismondo Malatesta senza pagare il conto, venendo però inseguito dal titolare dell'attività. Quest'ultimo, dopo una discussione, era riuscito a farsi dare il denaro.

Nel frattempo aveva già allertato la Polizia, che una volta sul posto è intervenuta in un secondo locale di via Bonsi, dove i quattro stavano seminando lo scompiglio con urla e schiamazzi. Il 27enne, rispetto alle altre persone della sua compagnia, ha rifiutato di declinare le proprie generalità agli agenti, per poi passare dagli insulti alle vie di fatto: aggredendoli a spintoni e testate, rompendo il finestrino dell'auto della polizia a calci e colpendo con la portiera un altro poliziotto, prima di essere ricondotto a più miti consigli, grazie anche all'utilizzo dello spray al peperoncino. Il 27enne, arrestato e difeso dall'avvocato Thomas Coppola, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto a fornire le proprie generalità. L'arresto è stato convalidato e il processo fissato per giovedì 30 giugno.