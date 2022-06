Rimini Calcio, D'Alterio e Finucci confermati nello staff tecnico

Sport

Rimini

| 14:27 - 25 Giugno 2022

Il Rimini Football Club rende noto di aver confermato Salvatore D’Alterio nel ruolo di allenatore in seconda e Fabio Finucci nel ruolo di allenatore dei portieri. D’Alterio e Finucci hanno sottoscritto un contratto sino a giugno 2023. Per il ruolo di portiere si cercano un under e un over. Per quest'ultimo ruolo in ballo ci sono Michele Nardi, ex Cesena e Santarcagelo e Paolo Tornaghi, classe 1988 già in biancorosso nella stagione di serie C con Mauro Melotti in panchina e nell'ultimo campionato al Crotone.